Presidenza Serralta. Marco Crescenzi lascia alla nipote. Maria Agnese

Termina uno dei binomi più longevi e significativi nello sport settempedano e che ha segnato sotto tanti aspetti l’attività agonistica della Polisportiva Serralta, sotto la cui egida gravita anche la Settempeda. Dopo 23 anni di presidenza Marco Crescenzi interrompe il proprio mandato. È un cambiamento storico e importante per la società che, dopo essere nata grazie all’idea e all’impegno di un gruppo di amici residenti nella frazione di San Severino, è cresciuta anno dopo anno fino a diventare una delle realtà più corpose del territorio, viste le diverse attività svolte con molti tesserati e dirigenti impegnati a livello regionale. Il passaggio di consegne è avvenuto nell’assemblea della Polisportiva durante la quale è stato eletto all’unanimità il neodirettivo. Il nuovo presidente è Maria Agnese Crescenzi, insegnante di professione, da sempre appassionata di sport. È la nipote di Marco; dunque la tradizione di famiglia prosegue nel sodalizio, ma ora con una connotazione "rosa". Il vice presidente è Franco Compagnucci, che seguirà il calcio a cinque. Ecco i responsabili degli altri settori: Cristiano Beni per la ruzzola, Alberto Natali per il calcio di Terza Categoria, Giulio Sparvoli per la podistica. I nuovi consiglieri sono Andrea Carloni, Mario Cipolletta, Mario Cocchi, Luca Crescenzi, David Dignani, Paola Fiori, Michele Giorgi, Chiara Mazzarantani, Ugo Ortenzi, Andrea Paciaroni, Cecilia Paciaroni, Carlo Sparapassi, Alessandro Vignati.