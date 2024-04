Prevalgono le difese. Zero gol tra Elpidiense e Casette Verdini

Casette Verdini

0

Elpidiense Cascinare

0

CASETTE VERDINI: Grifi, Donnari, Menchi (22’ st Ciurlanti), Moschetta, Palmucci (29’ st Piermartiri), Bordi (14’ st Malaccari), Tidiane, Russo V, Mandolesi (28’ st Gentilucci), Russo E, Cantarini (dal 7’ st Lattanzi). All. Lattanzi.

ELPIDIENSE CASCINARE: Domenicucci, Mancini, Mandorlini (1’ st Marcantoni), Orazi, Ciaramitaro, Cannoni, Micucci (1’ st Tempestelli), Rapaccini, Garbuglia (22’ st Amadio), Cuccu (38’ st Cataldi), Filippi (14’ st Sguigna). All. Cannoni.

Arbitro: Ferretti di Ascoli.

Grande occasione per il Casette Verdini superato il quarto d’ora con Cantarini, che sfrutta il cross a mezza altezza del compagno e in allungo calcia il pallone ma colpisce il palo. La partita contro l’Elpidiense Cascinare ritorna ad avere l’equilibrio caratterizzato nei primi 10 minuti, tuttavia si mantiene vivace ricca di belle giocate. La gara resta in equilibrio anche il secondo tempo.