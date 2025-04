Prevendita attiva per l'ultima partita casalinga del Siena Fc: biglietti scontati

E’ attiva la prevendita per il match di domenica. I tagliandi sono disponibili online su etes.it. Inoltre, sarà possibile acquistare la prevendita presso i seguenti punti: la Tabaccheria Chiasso Largo, la sede dei Fedelissimi, il punto vendita "Dear Guest", la biglietteria del sottopassaggio della Lizza, lo store ufficiale del Siena Fc.

In occasione dell’ultima partita casalinga della regular season 2024/2025, i ticket saranno scontati con i seguenti prezzi: Curva Lorenzo Guasparri intero 8 euro (ridotto 5), Tribuna Coperta Laterale 18 euro (ridotto 15), Tribuna Coperta Centrale 35 euro (ridotto 30,00), Tribuna Coperta d’onore e hospitality 80 euro (ridotto 70). Il prezzo della curva ospiti è di 8 euro e i tagliandi saranno disponibili su etes.it e presso la biglietteria dedicata situata a Santa Caterina a partire dalle ore 12.

Categorie ridotto: Over 65, Donne, Under 18, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%. I tifosi con certificato di invalidità del 100% invece potranno richiedere l’accredito per l’accesso alla partita al seguente indirizzo: [email protected]. Per tutti i bambini under 7 l’accesso allo stadio sarà gratuito tramite biglietto dedicato da stipulare esclusivamente presso i punti vendita fisici.