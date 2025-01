Prima Atletic ok nel recupero. È ossigeno per la classifica

ATLETIC MONTAGNA 3SOLIERESE 2

ATLETIC MONTAGNA: Casolari, Gatti (42’st Saccardi), Fiorentino (25’st Mjekra), J.Messori, Bucci, Abbati, Pantani, Lamia, Guidetti (1’st Bertolani), Caselli (40’st Franchi), Cilloni (35’st Ruggi). A disp.: Croppi, Zaoui, Boulakhouitam, Magnani. All.: Grasso

SOLIERESE: Trenga, Manicardi, Lugli (20’st Della Corte), Bozzini (30’st Jouadi), Ronzoni, Amadori, Reggiani, Di Stasio (1’st Fall), Ghedini, Saguatti, Anang (15’st A.Messori). A disp.: Prejmerean, Fabbricatore, Sula. All.: Conte

Arbitro: Scolari di Reggio EmiliaReti: Caselli (A) al 27’pt e al 32’pt, Bertolani (A) al 31’st, Ghedini (S) al 43’st, Fall (S) al 50’st.

Note: ammoniti Gatti, J.Messori, Guidetti e Cilloni. Espulso Lamia (A) per doppio giallo al 28’st.

Nel recupero del 6° turno arriva il 2° successo in campionato per l’Atletic (doppio Caselli e Bertolani), che lascia l’ultima posizione e sale a 10 punti agganciando il Corlo (ora Original Celtic Bhoys ultimi da soli a 7 punti). Nel girone C di Prima, quindi, buono l’esordio per mister Antonio Grasso (nella foto): i bismantovini hanno retto con l’uomo in meno nei 20’ finali.