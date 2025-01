Prima Categoria

Derby dalle opposte motivazioni a Gallo: alle 15 nell’anticipo la capolista ospita la Codigorese, già strapazzata all’andata.

La capolista ha otto punti di vantaggio sulle inseguitrici più vicine e oggi potrebbe dare un’altra bella spallata al campionato.

Torna dall’inizio il capocannoniere della squadra, Tommaso Panzavolta: "Sono reduce da una vacanza di dieci giorni alle Maldive con la famiglia – rivela – sono riposato e pronto a rientrare. Anche senza il sottoscritto, Roncarati e Mangherini si sono fatti trovare pronti e si sono rivelati decisivi: il primo in gol con l’Amici di Stefano, il secondo con una doppietta nello scontro diretto con lo Sporting Vado. A Gallo c’è una rosa ampia, c’è una sana competizione per trovare posto nell’undici titolare".

Sulla carta la Codigorese sembrerebbe alla portata. "Meglio usare il condizionale, massima attenzione perché contro la capolista tutti vogliono fare bella figura. Veniamo da un filotto di sette vittorie consecutive e non vogliamo fermarci. All’andata vincemmo 5-3 a Codigoro, con una mia doppietta, mi piacerebbe ripetermi".

In casa granata si hanno altre idee. "Siamo consci di affrontare la squadra più forte del girone – afferma l’allenatore della Codigorese, Diego Grassi – Cercheremo di portare a casa la pelle, dobbiamo ripeterci sul livello delle partite disputare con La Dozza e Sala Bolognese, rispettivamente quinta e terza forza del campionato".

All’andata il Gallo si impose 5-3, sembra una partita proibitiva. "Se si guarda la classifica sì, ma nel calcio non c’è mai niente di scontato. Ricordo poi che il Gallo di oggi è più forte di quello dell’andata, in più si è rinforzato sul mercato di riparazione. "Bubu" Zambrini dispone in pratica di due squadre, ha l’imbarazzo della scelta; il nostro vantaggio è che non abbiamo niente da perdere".

Franco Vanini