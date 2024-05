Prima categoria, al serricciolo non è sufficiente il punto conquistato nel derby per tagliare il traguardo salvezza. Il ds Ruffini resta fiducioso: "Ci giochiamo tutto in casa del Romagnano»

Ad un turno dal termine della stagione il Serricciolo non ha ancora chiuso il discorso salvezza, visto che nel derby contro il Mulazzo non è riuscito ad andare oltre l’1-1. I ragazzi di Borghetti hanno fallito una grande occasione contro un avversario che, nonostante abbia già raggiunto il proprio traguardo, si è dimostrato tosto, non ha concesso sconti e ha saputo reagire allo svantaggio, riportando in parità il match.

"Purtroppo domenica scorsa è andata nuovamente male – commenta il ds dei gialloblu Mirko Ruffini – e non siamo riusciti a trovare quella vittoria che cercavamo fortemente. Adesso avremo un’ultima possibilità in trasferta con il Romagnano dove saremo costretti a giocare con tutte le nostre forze perché non vincere vorrebbe dire dover disputare i temutissimi playout. Sulla gara contro i nostri “cugini“ non c’è in realtà molto da dire. Siamo passati in vantaggio con un bel tiro rasoterra all’angolino di Barattini, che avrebbe potuto spianare la strada verso il successo, ma nel secondo tempo è arrivato il pareggio con un gran tiro di Capo che già era andato vicino al gol un paio di volte. Sicuramente la squadra di Strata è venuta sul nostro campo con l’intento di fare la propria partita, portandosi via un punto. Fine dei discorsi e delle chiacchiere".

"Ora tutto si è tutto inevitabilmente complicato, ma la speranza di mantenere la categoria, senza passare dalla lotteria degli spareggi salvezza, ci farà affrontare la prossima sfida con grandi motivazioni - conclude - e con una determinazione ancora maggiore".

Ilaria Gallione