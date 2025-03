Prima categoria: al Serricciolo servono 3 punti per scongiurare la retrocessione diretta. La capolista Montignoso prova la fuga. Incubo Diavoli Neri per il Mulazzo

Le ultime tre giornate del campionato di Prima Categoria saranno decisive per scrivere il futuro di molte squadre. Tra tutte spicca il Montignoso che si gode il trono da reginetta e che si appresta a chiudere quanto prima il discorso promozione. Un traguardo che è ad un soffio, considerate le 4 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica Corsagna che nello scorso weekend ha rallentato. I ragazzi di Alberti dovranno stare attenti a non commettere pericolosi passi falsi, a partire da oggi pomeriggio quando alle 15.30 scenderanno al “Del Freo“ per affrontare la Torrelaghese. Un match non scontato, contro la quinta forza del girone, che all’andata si è risolto con la vittoria della capolista con il punteggio di 1-2. Non saranno disponibili gli squalificati Grossi, Granai e Verduci.

Il Romagnano, nella speranza che qualche avversaria inciampi, continua ad alimentare il sogno di poter disputare i playoff. Per farlo dovrà intanto superare l’ostacolo Montecarlo che lo attenderà allo stadio “Althen Des Paluds“. Diametralmente opposta la situazione dei lucchesi che aritmeticamente non sono ancora salvi.

Stessa sorte anche per il Mulazzo che avrà bisogno di qualche punto per mettere la parola fine sul discorso salvezza. Nel match in esterna contro l’ultima della classe Diavoli Neri Gorfigliano sarà assente lo squalificato Tonelli.

Il Serricciolo dovrà cercare di centrare la vittoria per sperare di poter scongiurare la retrocessione diretta in trasferta contro l’ostico Capezzano Pianore, che è posizionato al quarto posto in classifica. "La squadra è pronta - spiega mister Bambini - ed è ben conscia della situazione. Cercherò di fare una formazione equilibrata, magari modificandola in corso d’opera. Per fortuna avrò tutti gli effettivi a disposizione. Dovremo essere lucidi in tutti i novanta minuti contro una squadra ben attrezzata che sicuramente affronteremo a viso aperto".

Ilaria Gallione