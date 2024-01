Prima categoria. Allungo Frugesport. Ossigeno Fusignano. Cade la Virtus Faenza

La Frugesport (nella foto Giacomo Negrini) allunga su tutti i rivali nel girone G di Prima, dopo aver piegato 2-1 il Modigliana a domicilio. Pareggi per le rivali Savio (3-3 col Santagata Sport) e San Vittore (2-2 a Fosso Ghiaia). Nel girone E cade in casa la Virtus Faenza, battuta 2-0 dal Tozzona Pedagna. Ora i faentini vedono i playoff più lontani. Girone G: Pol. 2000-R. Fusignano 1-3 (5’ pt Gulini, 30’ pt Di Pinto, 4’ st Giulianini (P2000), 34’ st Scicchitano), A. Romagna-Meldola 3-0 (5’ pt S. Anniballi, 20’ pt Grifoni, 45’ st Paladino), Carpena-Edelweiss 2-0, F. Ghiaia-S. Vittore 2-2 (15’ pt Mazzotti (SV), 25’ pt Messana, 42’ pt Zonnoli (SV), 7’ st Sassi), Modigliana-Frugesport 1-2 (14’ pt Nadir (F), 20’ pt Grandi (F), 5’ st Bertocchi), S. Sofia-Pianta 2-2, Savarna-Sp. Predappio 1-2 (25’ pt Ranieri (Sp), 35’ pt Tisselli (Sp), 20’ st Morelli), Savio-Santagata Sport 3-3 (18’ pt Bandini (Sav), 29’ pt Da Silva, 38’ pt Buonavoglia (Sav), 36’ pt rig. Naldi, 41’ st Antonellini (Sav), 45’ st Valli). Classifica: Frugesport 40; S. Vittore, Savio 36; Edelweiss, Pianta 32; Carpena 28; Modigliana 26; Savarna 24; Sp. Predappio, Meldola 22; S. Sofia 21; A. Romagna 16; F. Ghiaia 13; R. Fusignano 12; Pol. 2000, Santagata Sport 10. Girone E: Basca-C. S. Pietro 1-2, C. del Rio-Valsetta 1-1, Dozzese-R. Casalecchio 2-4, Petroniano-Ceretolese 0-0, Porretta-La Dozza 1-0, S. Benedetto-S. Imolese 2-2, Utd. Montefredente-Pontevecchio 3-2, Virtus Faenza-T. Pedagna 0-2 (33’ pt Fall Balla, 10’ st rig. Roncassaglia). In classifica, comanda il Petroniano a 38, Virtus Faenza settima a 24.

u.b.