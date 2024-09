Prima Categoria. Barberino Tavarnelle. Una realtà in crescita

Libertas Barberino Tavarnelle, una giovane e bella realtà che si sta affermando nel calcio toscano. Il club è nato quattro stagioni fa dalla fusione tra Libertas Tavarnelle e Polisportiva Barberino Val d’Elsa. Programmi ambiziosi per la società arancio, bianco e blu che ambisce ai piani alti della classifica in Prima categoria. Negli ultimi due anni ha sfiorato la Promozione con la vittoria della Coppa Toscana e la disputa dei play off regionali.

In questa stagione il Barberino Tavarnelle si presenta con una squadra di qualità e un attacco da far paura in un girone molto impegnativo. In panchina il confermato allenatore Maurizio Temperini, con vice Stefano Giotti; agli Juniores mister Giacomo Conti, con vice Edoardo Santagati; allenatore dei portieri Marco Rustioni. Rosa giocatori Prima categoria. Portieri: Giulio Cianti e Simone Pupilli. Difensori: Lorenzo Guerri, Angelo Lagji, Riccardo Panerai, Giovanni Petracchi, Massimiliano Sarti, Niccolò Sarti, Tommaso Sartoni. Centrocampisti: Federico Bianchi, Diego Bini, Matteo Calosi, Niccoló Mamma, Niccolò Marini, Francesco Mezzetti, Nicholas Ruffo. Attaccanti: Cosimo Bellosi, Giulio Corti, Guido Corti, Diego Cubillos, Davide Ghelli, Edoardo Morina, Francesco Timonieri. Presidente Matteo Cibecchini, direttore sportivo Fabio Ercolino. Campo di gioco: in attesa dell’ultimazione dei lavori all’impianto sportivo di Barberino Val d’Elsa la squadra giocherà a San Donato in Poggio.

Il Barberino Tavarnelle ha confermato in gran parte la rosa dello scorso anno con alcuni acquisti di valore per alzare il tasso tecnico. Fra gli arrivi il bomber Davide Ghelli ex Calenzano, capocannoniere del girone C; il mediano Diego Bini con trascorsi in Cattolica Virtus e San Donato Tav. in Serie D; il riscatto di Edoardo Morina ex Sancascianese; insieme a Niccolò Mamma, Francesco Timonieri e Angelo Lagji. La Prima squadra affidata a Maurizio Temperini lavorerà in stretto contatto con il gruppo Juniores come valido serbatoio. Fra gli inserimenti importanti provenienti dagli Juniores nazionali Alessandro Aquino, attaccante, ex Certaldo.

Francesco Querusti