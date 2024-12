Prima Categoria: cadono Codigorese, Copparo e Pontelagoscuro. Pareggia Amici di Stefano. Gallo scatenato: la ribalta e resta al comando

Si stappa lo spumante a Gallo: i galletti hanno vinto lo scontro diretto contro il Galeazza. Un’altalena di emozioni, decisa al 90’ da Vitali, autore di una doppietta. Con la vittoria di ieri i granata consolidano il vantaggio in testa alla classifica e tengono a distanza i rivali; risale lo Sporting Vado, staccato di tre lunghezze, dopo il largo successo per 5-2 a spese del Copparo.

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, il Santa Maria Codifiume non è sceso in campo a San Giovanni in Persiceto, dove è stata rinviata la partita; poca gloria per le altre ferraresi: il Pontelagoscuro ha perso di misura a Sala Bolognese, la Codigorese ha perso la sfida salvezza a Calderara con l’Airone, un pareggio infine per l’Amici di Stefano, in casa con la pericolosa Ceretolese.

Ruba l’occhio la vittoria per 3-2 del Gallo, che passa in vantaggio al 18’ con Alessandro Coraini, che sfrutta nel migliore dei modi un’azione nata da Fratti, il suo cross è respinto dal portiere, Coraini ribadisce in rete. Al 32’ gli uomini di Panzetti pareggiano con Melloni, un pallonetto che beffa il portiere. Al 40’ il Gallo resta in dieci per l’espulsione di Piero Coraini, rosso diretto per fallo da ultimo uomo, tra le proteste del pubblico.

Nel secondo tempo il Galeazza ribalta il risultato in avvio: su palla conquistata a centrocampo, lancio per Melloni che si invola e poi trova il gol con un gran tiro dal limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali. Breve giro di lancette e il Gallo pareggia: su calcio d’angolo raccoglie di testa Vitali e insacca. Al 68’ i galletti potrebbero riportarsi in vantaggio con Fratti, che si presenta davanti al portiere, ma non trova il corridoio giusto. All’80 il nuovo acquisto Berto centra il palo su punizione, infine al 90’ arriva il gol che decide la partita. Su calcio d’angolo Roncarati impegna il portiere, sulla ribattuta il più lesto è Vitali e fa scoppiare di gioia i tifosi accorsi al big match.