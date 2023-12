Prima categoria - Contro il Meldola. Savio, match interno

Penultima giornata di andata, in Prima Categoria, prima della sosta. Nel girone G è duello a distanza tra il terzetto di testa: l’unica a giocare in casa è il Savio che ospita il Meldola, in lizza per i playoff. In trasferta, invece San Vittore (del capocannoniere Totaro, 9 gol) in casa della Pol. 2000, a caccia di punti per la salvezza diretta, e il Frugersport, con un’avversaria ostica – soprattutto tra le mura amiche – come lo Sporting Predappio. Tutte ravennati le ultime cinque della classifica tra le quali, purtroppo, quasi certamente ci saranno le tre retrocesse. L’Azzurra ospita il lanciatissimo Edelweiss mentre il Real Fusignano, ultimo, se la vedrà col Carpena. Nel girone E, invece, ospita la Libertas Castel San Pietro, in lotta per evitare i playout ma col capocannoniere del torneo, Giovanni Petrullo, già in gol 10 volte in qui. Per i faentini un successo vorrebbe dire restare aggrappati al treno playoff. Programma Prima Categoria 14ª giornata (ore 14,30). Girone G: Pol. 2000-S. Vittore, A. Romagna-Edelweiss, Carpena-R. Fusignano, F. Ghiaia-Pianta, S. Sofia-Modigliana, Savio-Meldola, Sp. Predappio-Frugesport. Ieri: Savarna-Santagata Sport 2-2.

Classifica: Frugesport, Savio, S. Vittore 28; Pianta, Edelweiss 25; Carpena, Modigliana 22; Savarna 21; Meldola 19; Sp. Predappio, S. Sofia 16; Pol. 2000, A. Romagna e Santagata Sport 10; F. Ghiaia 8; R. Fusignano 6. Girone E: Basca-Pontevecchio, Dozzese-La Dozza, Porretta-Petroniano, S. Benedetto-T. Pedagna, Utd. Montefredente-R. Casalecchio, Valsetta-Ceretolese, Virtus Faenza-C. S. Pietro. Ieri: C. del Rio-S. Imolese 1-2. Classifica: Petroniano 31; S. Benedetto 29; T. Pedagna 23; Basca 22; Valsetta 21; Ceretolese 20; La Dozza, Virtus Faenza 19; Dozzese 18; Pontevecchio e Sesto Imolese 17; C. S. Pietro 15; C. del Rio 13; R. Casalecchio 11; Utd. Montefredente 9; Porretta 3.

u.b.