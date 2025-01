PRIMA CATEGORIA coppa toscana. Beffato il Gambassi, fermato da un palo al 93’. Ai quarti ci va l’Atletico Etruria

Gambassi 1 Atletico Etruria 2

GAMBASSI: Bellomo, Maccianti (83’ Borgognoni), Buscè, Bak Said, Salucci, Montagnani, Posarelli, Gueye, Angioli, Kamberi, Rosi M., A disp.: Gurrieri, Mazzanti. All.: Falco.

ATLETICO ETRURIA: Graziosi, Ronda, Pizzi, Sottoscritti, Pitti, Piu, Dipasquale, Pellegrini, Damore, Filippelli, Salvadori. A disp.: Farnesi, Giari, Ceccini, Marinai, Orfei, Ponzolini. All.: Pagano.

Arbitro: Rosi A. di Lucca.

Reti: 22’ Orfei; 64’ Dipasquale; 66’ Gueye.

GAMBASSI TERME – Non sono certo mancate le emozioni nel proseguimento dell’ottavo di Coppa Toscana di Prima Categoria tra Gambassi e Atletico Etruria, sospeso per nebbia lo scorso 27 novembre al 50’ sull’1-0 per gli ospiti. Pisani che sono partiti meglio anche stavolta raddoppiando al 64’ con un preciso diagonale di Dipasquale, ma la reazione dei termali non si è fatta attendere: passano due minuti e Gueye accorcia le distanze di testa su cross dalla destra di Maccianti. La gara diventa nervosa e le due squadre restano in dieci (per il Gambassi espulso Angioli per fallo di reazione). I padroni di casa ci provano e nel finale vanno vicinissimi a portare la sfida ai rigori: al 93’ Kamberi colpisce il palo e al 95’ Gueye viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire e subito dopo fischia la fine. Ne nasce un diverbio tra lo stesso Gueye ed un avversario, che vengono entrambi espulsi, ma ai quarti si qualifica l’Atletico Etruria.

Si.Ci.