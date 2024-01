PRIMA CATEGORIA. Coppa Toscana. Capannori-Tempio

Torna subito o quasi in campo il calcio dilettanti. Si gioca questa sera, infatti, a Castelvecchio di Compito, la prima partita del 2024. A scendere in campo il Capannori (squadra di casa) ed i pistoiesi del Tempio Chiazzano, per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Toscana di Prima categoria, in un inedito mercoledì post festività che testerà fin da subito l’attuale consistenza dei biancorossi capannoresi, una neopromossoa di tutto rispetto che si sta comportando molto bene in campionato e punta anche al passaggio del turno in coppa.

Si tratta di gara unica a eliminazione diretta, con fischio d’inizio alle ore 20.45 di stasera.

Da questo fine settimana spazio, poi, di nuovo a tutti i campionati: dalla serie "D" alla Terza categoria, con la completa ripresa della stagione regolare.

F. B.