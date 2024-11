Prima Categoria. Coppa Toscana, il Gambassi passa. Forcoli eliminato ai calci di rigore

FORCOLI

4

GAMBASSI

6

FORCOLI: Bercuzzi, Ciardelli, Paoli (58’ Del Bono), Bigazzi, Favarin, Salvini, Tigrano (69’ Fiaschi), Migliarini, Telleschi, Nastasi (75’ Bracci), Giorgi. All.: Intoccia.

GAMBASSI: Spini, Antonini (50’ Salucci), Buscè, Posarelli (61’ Mazzanti), Bak Said, Baragli, Castaldo (70’ Bandini), Bellucci, Francini, Angioli (81’ Borgognoni), Botti (64’ Rosi). All.: Falco.

Arbitro: Luciani di Livorno.

Reti: 9’ Botti; 85’ Bracci.

Note: Espulso Ciardelli al 55’ per fallo di reazione.

FORCOLI – Il Gambassi stacca il pass per gli ottavi di Coppa Toscana di Prima Categoria eliminando a domicilio il Forcoli dopo i calci di rigore. Partita che si mette subito bene per i giallorossi termali, capaci di sbloccare il risultato già al 9’ con un perentorio colpo di testa di Botti sul traversone effettuato da Castaldo, dopo un bello scambio in velocità con Francini. Come spesso gli è capitato in questa ottima prima parte di stagione, è pure seconda in campionato, la squadra di Mauro Falco gestisce bene il vantaggio concedendo pochissimo ai valderani. Anzi, in avvio di ripresa sfiora anche il raddoppio in contropiede con Angioli, ma Bercuzzi è provvidenziale. Quando poi poco dopo i padroni di casa restano anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Ciardelli, reo di aver rifilato una manata a gioco fermo ad un avversario, la gara sembra totalmente in discesa per il Gambassi. Invece i termali spariscono dal campo e, nonostante l’uomo in più, concedono al Forcoli di credere nel pareggio che infatti arriva puntuale all’85’: bella azione corale degli amaranto locali con il neo entrato Bracci lesto a mettere in rete un cross rasoterra. Si va così ai tiri dal dischetto con il Gambassi impeccabile grazie alle trasformazioni dagli undici metri di Borgognoni, Buscè, Bellucci, Salucci e Rosi mentre il Forcoli calcia sul palo la quarta esecuzione. Adesso, il prossimo 27 novembre il Gambassi ospiterà la vincente di Atletico Etruria-Montecarlo che si è giocata ieri sera in notturna.

Simone Cioni