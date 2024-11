Prima categoria. Derby e vetta al Real, ma il Savarna è in scia. Il Cotignola spreca

Prosegue la corsa in vetta al girone G di Prima, del Real Fusignano che, pur soffrendo, batte 2-1 il San Pancrazio. Tra le inseguitrici resta in scia solo il Savarna che si impone 3-0 sul Marina (doppietta di Otoe) mentre tutte le altre cedono il passo. Nel girone F, il Cotignola perde 3-2 lo scontro diretto di alta classifica col Fontanelice, sprecando un vantaggio di 2-0. 8ª giornata. Girone G: Carpena-Meldola 2-1, Fosso Ghiaia-Pianta 0-1 (44’ pt rig. Broletti Zanotti), Modigliana-Only Sport Alfonsine 1-1 (32’ pt Manaresi (M), 33’ st D’Amico), Real Fusignano-San Pancrazio 2-1 (23’ pt Caroli (RF), 30’ pt Tunde (RF, foto), 31’ pt Mauro), San Vittore-Santa Sofia 0-1, Savarna-Marina 3-0 (18’ pt Otoe, 30’ pt Garavini, 25’ st Otoe), Savio-Bagnacavallo 1-1 (4’ st Scarpellini (S), 45’ st Greco), Sporting Predappio-Vecchiazzano 2-2. Classifica: R. Fusignano 15; Savarna 13; Sp. Predappio, Savio, Pianta 11; S. Sofia, Bagnacavallo, S. Vittore 10; Modigliana, Vecchiazzano, S. Pancrazio, Meldola 9; F. Ghiaia 8; Carpena 7; Marina 6; Only Sport Alfonsine 5. Girone F: Placci Bubano-Savena 2-2, Basca-Libertas Castel San Pietro 2-2, Castel del Rio-Tozzona Pedagna 1-3, Dozzese-Fossolo 1-0, Fontanelice-Cotignola 3-2 (44’ pt e 3’ st Fiorillo (C), 15’ st Ragazzini, 33’ st e 44’ st Tumolo), Funo-Fly 1-1, Pontevecchio-Murri 3-1, Virtus Faenza-Reno Molinella 0-0. Classifica: T. Pedagna 16; Fontanelice 15; Dozzese 14; Cotignola, R. Molinella 12; Pontevecchio 11; Libertas 10; Funo, Basca, Fly 9; Murri, C. del Rio, V. Faenza 7; Savena, P. Bubano 5; Fossolo 4.

u.b.