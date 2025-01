Prima Categoria. Exploit Codigorese, che strappa un pari nell’anticipo a Gallo

Non ce l’ha fatta il Gallo a incamerare l’ottava vittoria consecutiva, la Codigorese ha reso la vita difficile alla capolista. E dire che per i granata si era messa subito in discesa la partita, grazie al gol messo a segno in avvio con una bella combinazione tra Berto e Coraini, che al volo aveva messo in rete. Rabbiosa reazione della Codigorese, Luciani entra in area ed è atterrato da Tucci: rigore. Sul dischetto va Trombini e pareggia. All’11’ Trombini potrebbe ribaltare il risultato in contropiede, ci mette una pezza il portiere. Al 77’ Panzavolta e poi Lettieri al 93’ potevano ribaltare il risultato, ma non sono riusciti ad approfittarne. Un pareggio che sta stretto ai padroni di casa, un risultato invece prezioso per la Codigorese in chiave salvezza.

Per quanto riguarda le altre ferraresi, ad Ambrogio (ore 14.30) l’Airone cercherà di salvare la pelle dall’Amici di Stefano; il Copparo sarà al "Pallavicini" di Bologna contro la matricola terribile La Dozza. Insidiosa trasferta anche per il Santa Maria Codifiume, di scena a Ceretolo, che occupa il centro classifica con 9 punti di vantaggio sui rossoblù. Chiudiamo con il Pontelagoscuro, che se la vedrà con il Real Casalecchio, fanalino di coda ma tutt’altro che rassegnata alla retrocessione, come dimostra il pareggio in trasferta con il temibile Galeazza di domenica scorsa. Il pronostico è tutto dalla parte del Ponte, che punta al bottino pieno per restare nelle posizioni utili per puntare ai plyoff.