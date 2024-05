Prima categoria Finale Playoff. Vince Tegoleto, San Quirico non ce la fa

SAN QUIRICO

1

TEGOLETO

2

SAN QUIRICO: Borghi, Maggini, Generali, Romeo, Cerbone, Machetti, El Guerouani, Pasquini, Varone, Provenzano, Morgantini. A disp.: Noli, Seghedoni, Franchetti, Romanini, Milanesio, Diallo, Duranti, Boularouaz, Netti. All.: Paesano

TEGOLETO: De Marco, Seri, Romanelli, Moretti, Poggesi, Undini, Bonci, Beoni. Lazzeroni, Rossi, Palazzini. A disp.: Sacconi, Polvanesi, Franchi, Dellama, Angioli, Barbagli, Fratini, Salvini, Scichilone. All.: Bracciali

Reti: 46’ pt Undini (T), 48’ pt Lazzeroni (T), 91’ st Milanesio (S)

SAN QUIRICO – E’ il Tegoleto a portare a casa la finale dei play off: in una partita dominata per larghi tratti dal San Quirico, le due reti siglate in chiusura di primo tempo si sono rivelate determinanti, nonostante l’assalto portato avanti nella ripresa dalla squadra di mister Paesano. E’ il San Quirico a creare le migliori occasioni nel primo tempo, con Varone all’11’ e Pasquini al 42’ che sfiorano il vantaggio. In chiusura di frazione, però, due calci d’angolo sfruttati al massimo da Undini prima e Lazzeroni poi portano il Tegoleto avanti di due reti. Nella ripresa il San Quirico produce una reazione nervosa, che porta però solo ad una clamorosa occasione di Provenzano al 79’. Infine, al 91’, Milanesio accorcia le distanze in mischia, ma è troppo tardi.

Marco Brunelli