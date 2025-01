Prima Categoria Fuoriporta per Romagnano e Mulazzo mentre il Serricciolo va a caccia di punti salvezza contro i Diavoli Neri. Montignoso, trasferta trappola a Pieve Fosciana

Nel 18° turno del campionato di Prima Categoria il Montignoso oggi pomeriggio alle 15 sarà impegnato in una delicata trasferta contro il Pieve Fosciana. La capolista dovrà stare molto attenta perché di fronte troverà una formazione che, pur essendo retrocessa dalla Promozione, avrà bisogno di punti importanti per allontanare le posizioni più pericolose della classifica. L’obiettivo dei ragazzi di Alberti sarà quello di continuare la propria corsa tenersi sempre più stretta la vetta.

Il Romagnano, reduce da due pareggi consecutivi, sarà ospite del Capannori, seconda forza del girone. Una sfida complicata per la squadra di Moriani che dovrà fare a meno degli squalificati Catola e Bongiorni. Esterna anche per il Mulazzo che contro l’ambizioso Atletico Lucca dovrà sfoderare una prestazione di sostanza. Fiducioso mister Leccese che, però, non potrà contare sullo squalificato Capo.

In fondo alla classifica all’ Arcinaso si assisterà allo scontro salvezza tra il Serricciolo e i Diavoli Neri Gorfigliano. "Come di consueto – afferma il segretario Andrea Gilli – siamo a presentare una gara che sarà fondamentale per il proseguimento del campionato. Serviranno i tre punti, che arrivino con una bella o con una brutta prestazione conterà veramente poco. Nelle ultime partite abbiamo disputato ottime prove, ma abbiamo raccolto pochissimo. Un risultato negativo influirebbe e non poco sul morale dei ragazzi che continuano ad allenarsi al massimo per raggiungere il traguardo della salvezza. Andremo avanti a testa bassa, cercando sempre di portare a casa il miglior risultato possibile. Per quello che riguarda la rosa come sempre saremo molto risicati. Fuori sicuramente Vegnuti Marco, mentre saranno da valutare le condizioni di Lazzoni e Dell’amico. A supporto, come accade da tempo, ci saranno alcuni ragazzi della Juniores".

Ilaria Gallione