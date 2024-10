Prima categoria. Fusignano a valanga. Il Cotignola ne rifila tre alla Libertas

Un travolgente Real Fusignano (5-1 ad Alfonsine) resta in testa al girone G, inseguito da San Vittore e Savarna. Pari (1-1) in Bagnacavallo-Vecchiazzano col terzo gol in campionato di Camara. Nel girone F bene il Cotignola: 3-1 alla Libertas. In attesa del recupero di domani, 0-0 della Virtus Faenza col Savena. Prima Categoria 5ª giornata. Girone G: Bagnacavallo-Vecchiazzano 1-1 (35’ st G. Ruffino (V), 38’ st Camara), Marina-S. Vittore 0-4 (11’ pt Marini, 20’ pt Farneti, 31’ pt Dominichini, 39’ st Sottile), Meldola-F. Ghiaia 2-1 (31’ pt rig. A. Ghetti, 39’ pt Ferrini (FG), 37’ st Budrioli), O. Sport Alfonsine-R. Fusignano 1-5 (33’ pt Farina, 7’ st Maiorano, 9’ st Tunde, 30’ st Nicoletti, 43’ st Bonzi (OS), 45’ st Nicoletti), Pianta-Savio 1-0 (43’ pt Rafelli), S. Pancrazio-Carpena 2-1 (44’ pt Morandi (C), 10’ st Gualdi, 25’ st Solaroli), S. Sofia-Modigliana 2-3, Savarna-Sp. Predappio 1-0 (35’ st P. Fabbri). Classifica: R. Fusignano 11; S. Vittore 10; S. Pancrazio 9; Bagnacavallo, Vecchiazzano, Meldola 8; F. Ghiaia, Savio, Savarna, Sp. Predappio, Pianta 7; Marina 6; Modigliana 5; S. Sofia 4; Carpena 3; Only Sport Alfonsine 1. Girone F: Cotignola-Lib. C. S. Pietro 3-1 (15’ pt Fiorillo, 17’ pt Petrullo (L), 18’ pt Sabattani, 40’ pt Timoncini), Savena-Virtus Faenza 0-0. Classifica: Fontanelice 12; T. Pedagna 10; Cotignola 9; R. Molinella, Pontevecchio, Dozzese, Fly 8; Murri, C. del Rio 7; Lib. C. S. Pietro 6; Funo, Basca 5; Savena, Fossolo 4; P. Bubano 3; V. Faenza 2. (in foto Mamadou Camara del Bagnacavallo)

u.b.