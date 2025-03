Prima Categoria. Gallo, festa promozione rovinata all’ultimo istante. Pareggia la Ceretolese, tutto rimandato a domenica

La Ceretolese è riuscita a rovinare la festa al Gallo, fermato in terra bolognese proprio nei minuti di recupero (1-1). La partita è stata un monologo della capolista, una supremazia più che altro territoriale nel primo tempo. E’ stata una partita molto tattica, le squadre si sono messe in campo a specchio ed era difficile trovare degli spazi.

Nella prima frazione Galletti vicino al vantaggio con Bianchi, che scambia con Panzavolta e appena dentro l’area lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Nel secondo tempo il Gallo passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore conquistato da Berto e trasformato da Bianchi.

Di qui al 90’ gli ospiti amministrano il risultato, finché nel secondo minuto di recupero, su calcio d’angolo, sponda di Mengoli per il nuovo entrato Muratori, che trova l’angolo lontano. Per poco non arriva la beffa: neanche il tempo di battere la ripresa del gioco che Venturi va vicino al ribaltamento del risultato.

"E’ un risultato che ci ha strozzato l’urlo di gioia in gola – commenta il direttore sportivo Francesco Pigaiani – Fino al 92’ la Ceretolese non ha mai tirato in porta, per poco non perdiamo. Sarebbe stato un po’ troppo. Vorrà dire che festeggeremo la promozione domenica prossima, in casa con i nostri tifosi. Abbiamo ancora un vantaggio cospicuo, domenica con il Casalecchio però dovremo essere più concreti".

La diretta concorrente del Gallo, il Persiceto, ha vinto di misura contro lo Sporting Vado e ridotto a 8 punti il margine di svantaggio. Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume ha mosso la classifica con l’Airone nello scontro diretto per la salvezza; un pareggio anche del Copparo a Ravarino, mentre è crollata la Codigorese ad Anzola.

L’Amici di Stefano si è arreso al Sala Bolognese, infine il Pontelagoscuro ha vinto 2-1 contro il Galeazza.

f. v.