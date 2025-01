Prima Categoria. Gallo in fuga solitaria

Il Gallo canta due volte e allunga sullo Sporting Vado, la diretta concorrente per la vittoria finale. Ora il vantaggio è salito a cinque lunghezze, un rendimento super. Presidente Carlo Baldissara, si sarebbe mai immaginato un campionato del genere? "Sta andando oltre ogni più rosea previsione. Dopo gli ultimi due anni sofferti avevamo programmato un campionato di vertice, però non pensavamo di essere competitivi per la promozione". Siete diventati la squadra da battere: nel derby con l’Amici di Stefano avete dovuto stringere i denti. "Verissimo. E dire che si era messa sui binari giusti, dopo 15’ eravamo già in vantaggio 2-0. Prima dell’intervallo abbiamo commesso a una leggerezza in difesa e riaperto la partita. Nella ripresa ci siamo complicati la vita, siamo rimasti in dieci; Barbieri ha sfoderato parate che ci hanno tenuto in vantaggio, c’è stato anche un salvataggio sulla linea, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Adesso pensiamo allo scontro diretto di domenica con il Vado".

Nella lotta per non retrocedere spicca la vittoria nello scontro diretto del Copparo, che ha espugnato Casalecchio con un gol e un assist dell’inossidabile Fabio Franceschini e un super gol del talentino Bonora. "Sono tre punti d’oro, sia perché ottenuti contro una diretta concorrente, sia perché eravamo molto rimaneggiati. Nel secondo tempo c’è stato un black out all’inizio, poi siamo riusciti a riprendere in mano la partita". Dopo il gol di Franceschini, che ha giocato centravanti, il Casalecchio aveva trovato il gol dell’insperato pareggio al 90’. Al 94’ Franceschini mette in mezzo per l’accorrente Bonora, sulla ribattuta del portiere Morelli ribadisce in rete. "Siamo sulla strada giusta, ma se vogliamo salvarci dobbiamo essere più attenti in difesa e dare continuità", scandisce l’allenatore rossoblù.