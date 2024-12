Prima categoria. Gallo riceve la Dozza. Copparo gioca in casa

Nei recuperi di Prima categoria la partita più importante è in programma a Gallo (nella foto Panzavolta), che riceve la matricola terribile La Dozza, uno scontro con affaccio ai quartieri alti della classifica. La formazione bolognese domenica ha perso in casa lo scontro diretto con lo Sporting Vado e ha bisogno di rilanciarsi. Sfida della disperazione a Codigoro, dove la squadra di Diego Grassi se la vedrà con il Real Casalecchio: chi perde si ritroverà con il cerino in mano dell’ultimo posto. Dopo aver vinto a Santa Maria Codifiume, il Copparo tenta il bis a spese della Ceretolese, infine in riva al Po l’Anzolavino testerà le potenzialità play off del Pontelagoscuro, che deve riscattare il ko per 3-0 rimediato nel derby con l’Amici di Stefano.