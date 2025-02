Prima Categoria. Gambassi occasione da non fallire

Trasferta sulla carta abbordabile questo pomeriggio per il Gambassi. Nella quinta giornata di ritorno del girone E di Prima Categoria, infatti, i giallorossi termali saranno impegnati alle 15 sul campo del Vaggio Piandiscò penultimo in classifica. Gli aretini hanno 14 punti, ben 19 in meno degli uomini di mister Falco e con 15 reti segnate sono il secondo peggior attacco del raggruppamento. Nelle ultime due partite hanno rimediato altrettante sconfitte con sei reti al passivo, ma davanti al proprio pubblico hanno vinto due delle ultime tre partite disputate. Bomber Rosi e compagni hanno invece uno score esterno di tutto rispetto con tre vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta (quella di due settimane fa a Strada in Chianti contro il Chianti Nord) nelle nove gare disputate lontano dall’impianto di Casenuove. Con appena sette reti subite, inoltre, hanno la seconda difesa meno perforata in trasferta. Un’occasione, quindi, da non fallire per dare continuità al successo di domenica scorsa contro l’Audace Legnaia e tenersi stretto il proprio posto nei play-off. All’andata vinse 2-0 il Gambassi.