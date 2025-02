Prima categoria - Girone "A» e girone "B». Il big-match è tra Corsagna e Montignoso. Gran derby fra Folgor Marlia e Academy Porcari

In Prima categoria domenica fondamentale nel girone "A", con il big-match fra Corsagna e Montignoso quale campo principale, dove, a rendere visita ai neroverdi di Piercecchi – che inseguono e non possono sbagliare per ridurre le distanze – , arriva la capolista Montignoso, finora la migliore squadra del torneo. Atteso, dunque, il grande pubblico allo stadio "Garibaldi" di Borgo a Mozzano, con il Capannori (secondo) che gioca sul terreno del fanalino Chiazzano e può approfittare degli eventi. Occhi puntati, poi, sul derby fra Folgor Marlia e Academy Porcari, sull’Atletico Lucca che ospita il Romagnano e sul Pieve Fosciana che punta a sfruttare il turno casalingo con il Mulazzo. In zona retrocessione scontro diretto con il CQS Pistoia per il Montecarlo; e trasferta quasi proibitiva per il Gorfigliano Diavoli Neri sul campo del forte e quotato Capezzano.

In Seconda categoria, nel girone "A", continuano a soffrire nei bassifondi Pieve San Paolo (chiuso dal pronostico nel match casalingo con la capolista Fivizzanese) e Folgore Segromigno (scontro-salvezza a Ricortola contro il fanalino di coda). Si è, invece, infiammata la lotta al vertice nel girone "B", grazie all’impresa di domenica scorsa del Ghivizzano contro il Piazza "55" di Edi Micchi (foto): un successo che ha permesso ai biancorossi di Giusva Giusti di portarsi al secondo posto, a quattro lunghezze proprio dei garfagnini. Piazza in casa con il Gallicano per il riscatto immediato; Ghivizzano sul terreno del Giovani Via Nova per la conferma. Ma attenzione al Pescia (terzo in classifica) che riceve il Valfreddana. Nel resto del programma, spiccano: Morianese-Atletico Castiglione (altro scontro-salvezza) ed il derby fra Molazzana e Borgo a Mozzano. Completano il quadro: Academy Tau-Borgo a Buggiano, Cascio-Chiesina e Fornaci-San Macario Oltreserchio. Calcio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flavio Berlingacci