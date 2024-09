Prima categoria. "Girone molto equilibrato»

"Per la terza settimana di fila affronteremo l’Urbis Salvia tra Coppa Marche e campionato". Fabio Carucci, allenatore del Montemilone Pollenza, si sofferma su questo fatto curioso commentando il calendario del girone C di Prima categoria che inizierà sabato 21, mentre di domenica giocheranno le gare interne il Potenza Picena e il Montemilone Pollenza. Solitamente questo girone si conferma sempre tra i più complicati. "E anche quest’anno – spiega Carucci – sarà così, se non addirittura più difficile vedendo le varie rose". Sul mercato le società si sono fatte valere. "Tutte si sono mosse bene, il colpo l’ha messo a segno il Camerino assicurandosi Luca Jachetta, un giocatore che ho allenato e che in Prima categoria può spostare ancora di più gli equilibri". In generale nel girone ci sono diverse realtà di valore. "Il Camerino si è rinforzato di molto assicurandosi diversi elementi di categoria superiore, poi non dimenticherei una piazza storica come Potenza Picena che è scesa di categoria". In Coppa Marche il Camerino è stato sconfitto a casa della Belfortese. "È la dimostrazione di quanto sia difficile il girone, comunque la Belfortese è una realtà davvero forte così come Real Elpidiense, Casette d’Ete". Lo scorso anno Montecassiano e San Claudio sono state due protagoniste del campionato. "Credo che faranno ancora bene avendo mantenuto la guida tecnica e gran parte della rosa, c’è da vedere quanto il San Claudio possa accusare la partenza di un giocatore come Ibii". Tra le novità del girone c’è la formazione fabrianese dell’Argignano. "È una neopromossa, giocherà sul suo campo non sarà facile visto che poche realtà sono riuscite a fare punti". E in questo contesto come si inserisce il Montemilone Pollenza. "La società – conclude Carucci – mi ha accontentato, ce la giocheremo ogni settimana consapevoli che sono fondamentali le motivazioni perché ciascuna gara sarà da affrontare con la massima attenzione".