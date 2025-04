Prima Categoria. Il Bagnacavallo continua la sua corsa. Bene l’Only Sport

Prosegue senza sosta la corsa al vertice del girone G di Prima del Bagnacavallo che mantiene intatto il suo vantaggio sulla seconda grazie al successo per 3-1 in rimonta sul Modigliana. Dopo la rete degli ospiti, già nel primo tempo realizzano in sequenza Gasparri, Ndiaye e Mamadou Camara (foto Bracci) che consentono di conservare 4 punti sul San Vittore, vittorioso 2-1 nel big match in casa della Pianta. Cade il Savarna 3-1 a Meldola e ormai dovrà concentrarsi sui playoff. A nulla vale il gol di Mordini, arrivato con i forlivesi in vantaggio 2-0. Ribolle, come ormai accade ogni domenica, la seconda metà della classifica. Grandi passi avanti verso la salvezza diretta per Fosso Ghiaia, Real Fusignano e Savio che vincono le loro sfide rispettivamente contro Sporting Predappio (2-1), a Vecchiazzano (2-0) e Carpena (1-0). Ottimo pari (0-0) per l’Only Sport che ferma il capocannoniere del Santa Sofia Campacci, bene anche il S.Pancrazio: 1-0 al retrocesso Marina grazie Francisconi. Nel girone F pareggia 0-0 il Cotignola in casa contro il Placci Bubano: ravennati, però, concentrati soprattutto sulla semifinale di Coppa Emilia di domani sera, sempre tra le mura amiche, contro i piacentini dello Spes Borgotrebbia, sesti nel girone A. Pareggio rocambolesco per la Virtus Faenza: segna il 2-1 a 3’ dalla fine con la seconda rete di giornata di Romano ma subisce il pari della Libertas C.S. Pietro con Pozzato al 3’ di recupero.

u.b.