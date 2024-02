Prima categoria Il Brugnato torna in vetta, Follo e Riccò salgono

I fari della 17ª giornata del girone E di Prima categoria erano puntati sul big match tra la capolista Segesta ed il Marolacquasanta che la segue ad una lunghezza. E’ finita 1-1, al vantaggio sestrese al 21’ con Baroni rispondono i marolini al 50’ pareggiando grazie ad un’autorete di testa di Samuele Scarpino su una punizione di Garibotti. Ne approfitta il Brugnato che pur soffrendo batte 1-0 il Vezzano. Decide al 50’ Quaranta con un tiro dalla distanza. Il successo consente al team di Valter Lunghi di raggiungere in vetta alla classifica il Segesta. Si conferma al 4° posto il Follo che batte 2-0 il Casarza Ligure. Segna Rossetti al 3’ su rigore, fallo di mano su cross di Franceschini. Al 45’ lo stesso Franceschini insacca riprendendo una respinta del portiere su precedente tiro di Rossetti. Sale al 5° posto il Riccò Le Rondini che travolge 5-0 il Colli Ortonovo. Riccolesi realizzano all’8’ con Scappazzoni di testa su corner di Boccino. Al 21’ con Manuel Fiocchi sempre di testa. Al 48’ e al 67’ con una doppietta di Nunez Gomez che sfrutta due pregevoli assist di Boccino e Martinez. E’ proprio Martinez all’81’ a segnare l’ultimo gol su passaggio filtrante di Gian Marco Bertonati e velo di Tedesco. Scende, invece, al 6° posto la Bolanese che pareggia 1-1 a Castelnuovo Magra con la Castelnovese. Bolanesi in vantaggio al 33’ con Civinini in tap-in riprendendo una respinta della traversa su colpo di testa di Serusi su corner di Dascanio. Al 74’ pareggia Sturlese con una bella conclusione dal limite all’incrocio dei pali. L’Arcola Garibaldina, in formazione rimaneggiata ed in dieci dal 15’ per l’espulsione di Gabriele Manfredi, perde 3-1 al Tanca con l’Amegliese Iron Fox. Amegliesi in vantaggio al 34’ con un tiro di Conti dal limite. Al 36’ il raddoppio è una sfortunata autorete di Capitani. Al 50’ accorcia Etna su rigore per un fallo di mano di Canciello. Al 78’ il tris di Masini su rigore, anche in questo caso fallo di mano in area di Boni. Concludiamo col successo esterno per 3-0 del Ceparana nello scontro diretto per la salvezza del Falconara con la Santerenzina. Santerenzini che al 26’ colgono la traversa con Angeli su punizione. Al 70’ ceparanesi in vantaggio con Simonini di testa. Al 72’ il raddoppio di Pizzicone con un tiro dalla distanza non trattenuto dal portiere. All’86’ il tris di Drovandi in contropiede.

P.G.