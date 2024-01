Prima Categoria. Il Frugesport da solo in vetta. Pari del Faenza a Sesto Imolese

Si scinde la coppia di testa nel girone G di Prima Categoria. Infatti il Frugesport travolge 4-1 il Savarna mentre il San Vittore pareggia in casa 1-1 col Santa Sofia. I cesenati, così, sono raggiunti al secondo posto dal Savio, bravo ad espugnare Predappio 2-1 con i gol di Ghetti e Bandini, rimontando il vantaggio iniziale dei locali con il rigore di Giovanni Tani. Nel girone E, invece, pareggio per 1-1 della Virtus Faenza a Sesto Imolese con il gol di Tassinari dopo 10’ a rimontare quello iniziale di Simon Naldi. Risultati Prima Categoria 16ª giornata. Girone G: Edelweiss-Pol. 2000 5-2 (21’ pt Pellegrino (E), 25’ pt L. Bucci (E), 40’ pt Trinchese (E), 2’ st L. Bucci (E), 7’ st Filipi, 14’ st Pellegrino (E), 29’ st Giulianini), Frugesport-Savarna 4-1 (15’ pt Mambelli, 44’ pt Nadir, 25’ st Negrini, 36’ st rig. L. Conti (S), 40’ st Bangoura), Meldola-Carpena 2-1, Pianta-Modigliana 1-2, R. Fusignano-F. Ghiaia 1-3 (32’ pt O’ David (RF), 18’ st Filippi, 23’ st Sassi, 36’ st rig. Ricciardi), S. Vittore-S. Sofia 1-1, Santagata Sport-A. Romagna 1-2 (13’ st Pizzardi (A), 40’ st Castellani (A), 48’ st G. Valli), Sp. Predappio-Savio 1-2 (3’ st rig. Tani (SP), 17’ st Ghetti, 34’ st rig. Bandini). Classifica: Frugesport 37; S. Vittore, Savio 35; Edelweiss 32; Pianta 31; Modigliana 26; Carpena 25; Savarna 24; Meldola 22; S. Sofia 20; Sp. Predappio 19; A. Romagna 13; F. Ghiaia 12; Pol. 2000, Santagata Sport 10; R. Fusignano 9. Girone E: Ceretolese-C. del Rio 0-0, La Dozza-Petroniano 2-1, C. S. Pietro-Utd. Montefredente 0-0, Pontevecchio-Dozzese 2-4, R. Casalecchio-Porretta 2-1, S. Imolese-Virtus Faenza 1-1 (5’ pt S. Naldi (SI), 10’ pt Tassinari), T. Pedagna-Basca 3-0, Valsetta-S. Benedetto 2-4. Classifica: Petroniano 37; S. Benedetto 32; T. Pedagna 30; Valsetta 27; Basca, Ceretolese, Virtus Faenza 24; La Dozza 23; Dozzese 22; Pontevecchio, C. S. Pietro 19; S. Imolese, R. Casalecchio 18; C. del Rio 15; Utd. Montefredente 13; Porretta 3.

u.b.