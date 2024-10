Prima categoria. Il Gambassi incontra l’Audace. Bagnoli, presenza a rischio

Oggi si torna in campo: è infatti in programma la trasferta sul campo del fanalino di coda Audace Legnaia per il Gambassi. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.30 all’impianto sportivo Bacci di Firenze. I gialloblù locali hanno raccolto un solo punto in tre gare, mentre i termali sono ancora imbattuti in questo avvio di campionato e con sette punti stazionano al secondo posto a meno due dalla vetta della classifica. A poche ore dalla gara è però ancora a rischio la presenza di Bagnoli, che ha saltato per infortunio l’ultima partita. (Nella foto: l’allenatore Mauro Falco Tramacere)