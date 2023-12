Prima categoria. Il Manciano ha preso Khouribech

E’ stato finora un calciomercato un po’ a rilento in Prima categoria. Nel girone E infatti, dove sono inserite le formazioni maremmane, il mercato di riparazione è un po’ fermo. In casa Manciano, c’è stata la conferma di Gabriele Maggio in panchina. Il tecnico grossetano sembrava in bilico, ma per adesso la società gli ha rinnovato la fiducia ed ha preso un nuovo attaccante, Youssef Khouribech, giocatore del 1987 che ha tanta esperienza avendo giocato anche in Eccellenza. Tre uscite invece in casa Fonteblanda, con i neroverdi che hanno lasciato partire l’attaccante Alessandro Franceschi, il centrocampista Giacomo Cocciolo e l’attaccante Thomas Anselmi. Tutti e tre svincolati. Tre uscite a cui dovranno seguire altrettante entrate nei prossimi giorni per restituire al tecnico Miraldo Sabatini una rosa abbastanza lunga per affrontare il girone di ritorno.