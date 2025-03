Prima categoria Il Marola viaggia a gonfie vele

Prima Categoria Girone D 24.a giornata. Viaggia a gonfie vele il Marola che si aggiudica con merito la sfida con il Riomaior. Vincono anche il Brugnato contro l’Atletico Casarza e la Santerenzina contro il Romito. Pareggiano Amegliese-Colli, Riccò-Cogornese e Bolanese- Casarza. Ennesimo stop per la Castelnovese contro il Segesta. Atletico Casarza L. 1 Brugnato 2 Marcatori: 26’ D’Amato (C), 44’ Amalfitano (B), 69’ Spintone (aut.) Ad aprire le marcature sono i locali con il colpo di testa di D’Amato. Pareggia Amalfitano, su assist di Vareschi, e poi un autogol, con deviazione su corner di Di Martino, regala il successo al Brugnato.

Castelnovese 1Segesta 5

Marcatori: Mancuso (C), Guazzi (S), Barbieri (S), Bacherotti (S), Rolandelli (S), Scarpino (S) Goleada del Segesta che rifila una pesante cinquina alla Castelnovese. Di Mancuso il gol della bandiera.

Cadimare 2 F.C. - Lavagna 4

Marcatori: 10’, 31’, 45’ Mosto (L), 79’ Binaj (L), 84’ Verona (C), 88’ Diop (C) Con una tripletta Mosto mette subito in cassaforte il risultato. Binaj rende il punteggio ancora più rotondo. Verona di testa e Diop rendono la sconfitta del Cadimare meno pesante.

Santerenzina 6 - Rom. Magra 1

Marcatori: 23’ Cucurnia (rig.) (R), 37’ Angeli (rig.) (S), 39’ Guzzoni (S), 45’ Vicini (S), 48’, 65’ Gabriele (S), 86’ Grassi (S). Rompe il ghiaccio Cucurnia dagli undici metri. Nell’occasione viene espulso Belviso. Dal dischetto pareggia Angeli. Al 39’ Guzzoni finalizza la bella azione creata da Camara. Al 45’ in contropiede Vicini perfeziona la rimonta. Gabriele prima di testa e poi con un gran tiro dal limite fa 5-1. All’86’ Grassi mette il proprio zampino sulla gara. Nel finale tra gli ospiti vengono espulsi i neoentrati Alpino e Barbieri.

Marolacquasanta 3 - Riomaior 1

Marcatori: 20’ Vargas (M), 34’ Azzaro (R), 66’ Lepri (M), 88’ Tartarini (M) La maggiore esperienza del Marola fa la differenza e il Riomaior non può far altro che incassare un 3-1 che ben riflette l’andamento del match. All’86’ tra i locali viene espulso Rossi per proteste.

LeRondini 0 - Cogornese 0 Iron Fox Amegliese 1 Colli 2024 1 Marcatori: 23’ Franzoni (C), 38’ Giunta (A). Franzoni apre le marcature al 23’, ma Giunta risponde al 38’, fissando l’1-1. Espulsi nei locali Moretti e al 55’ Coda.

Bolanese 0 - Casarza Ligure 0

Ilaria Gallione