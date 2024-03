Prima categoria: il Massa Valpiana a Pianella. Per il Manciano sfida difficile con la Casolese

Venticinquesima giornata in Prima categoria col Massa Valpiana già salito in Promozione che oggi sarà impegnato in quel di Pianella per continuare comunque nel suo splendido campionato. Seppur la trasferta senese sarà insidiosa, il team di Madau (foto) proverà a vincere la partita, magari facendo giocare qualche elemento che finora aveva avuto minor minutaggio. Sfida molto interessante quella di Monterotondo Marittimo, dove i padroni di casa, che stanno cercando di rimanere fuori dalla zona playout, oggi se la vedranno col Fonteblanda, in piena corsa per i playoff. Tra le due formazioni ci sono solo cinque punti, ma nel mezzo quattro squadre, e per adesso obiettivi opposti. Il Manciano invece, sempre ultimo, sarà sul campo della Casolese, quarta forza del torneo. Il programma: Argentario-Pomarance, Casolese-Manciano, Monterotondo-Fonteblanda, Pianella-Massa Valpiana.