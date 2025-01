Prima categoria: Il Romagnano al ’Raffi’ vuole allungare la sue serie positiva. Montignoso, sfida delicata a Lucca. Scontro salvezza per il Serricciolo. Prima proibitiva per il Mulazzo di Leccese

Si rialza il sipario anche in Prima categoria con la prima giornata del girone di ritorno, nonché prima sfida del 2025, che si annuncia entusiasmante sia al vertice che in chiave salvezza. Il Montignoso ha approfittato della pausa natalizia per archiviare la pesante sconfitta subita contro il Romagnano e per concentrarsi su un inizio d’anno scoppiettante. Oggi pomeriggio, alle 14.30, i ragazzi di Alberti saranno impegnati in trasferta contro l’Atletico Lucca in una sfida molto delicata. La squadra lucchese li attenderà aull’"Hendersen" con l’obiettivo di confermarsi nei piani alti della classifica. Dall’altra parte i rossoblù vorranno mantenere saldo il primato, cercando di distaccare il Capezzano e il Capannori, che condividono con loro il primo posto.

Sarà fondamentale per il Serricciolo superare l’ostacolo Montecarlo. Teatro dell’incontro sarà l’"Arcinaso" che chiamerà a raccolta tutti i tifosi gialloblù per stare vicini alla propria squadra in una giornata in cui il successo, contro una diretta concorrente alla salvezza sarebbe prezioso per tentare di uscire dalla zona playout. "Siamo fiduciosi – spiega il ds Bardini – e crediamo molto nel gruppo che è fatto di ragazzi meravigliosi, ma che hanno raccolto troppo poco rispetto a quello che hanno creato. Nonostante qualche partenza (Lisi e Mancini) riteniamo la rosa valida e per questo al momento non interverremo sul mercato. La nostra Juniores ci potrà dare una grande mano e il nostro obiettivo sarà dare più spazio anche ai giovani".

Al "Raffi" il Romagnano, forte delle ultime cinque vittorie consecutive, cercherà di allungare la propria striscia positiva contro la Torrelaghese. La squadra di Raffaele Moriani vuole continuare la sua splendida risalita.

In casa Mulazzo, invece, la guida tecnica è stata affidata all’esperto Massimiliano Leccese che, al suo esordio sulla panchina, avrà subito un compito molto difficile, quello di provare a fare punti in trasferta contro la capolista Capannori.

Ilaria Gallione