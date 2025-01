Prima Categoria Il Romagnano muove la classifica. Moriani: "La Torrelaghese ha un buon organico"

Il Romagnano continua a muoversi in classifica ma, dopo le 5 vittorie consecutive con cui aveva chiuso il 2024, domenica contro la Torrelaghese ha centrato un pareggio che non permette di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. "La Torrelaghese – aveva ammonito il tecnico degli azzurroamaranto, Raffaele Moriani – è una squadra importante, costruita per far bene in prima categoria". E lo ha dimostrato, mettendo in difficoltà i massesi, in vantaggio con Catola nel recupero del primo tempo e raggiunti nella ripresa da Tartarini dopo un assedio.

La classifica adesso dice settimo posto a quota 22 punti, a 5 lunghezze di distanza dalla zona playoff in mano alla Folgor Marlia. Una situazione impensabile fino a metà novembre, quando Catola e compagni si erano ritrovati invischiati nella zona retrocessione, risollevata grazie al cambio in panchina che ha riportato il Moriani alla guida del Romagnano dopo l’esperienza del 2022. Il tecnico, però, preferisce rimanere con i piedi per terra: "Non ci sono allenatori che possono cambiare le stagioni – ha detto –. Quelle le cambiano i giocatori. Io non sono qui per dimostrare di essere più bravo di chi c’era prima, ma per passione".

Al.Sa.