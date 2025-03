Prima categoria: il Romagnano ospita il Capezzano e il Mulazzo il Cqs. Serricciolo di scena a Chiazzano. Il Montignoso ospita il Montecarlo anche per ’vendicare’ l’andata

Impegno da non sottovalutare per il Montignoso che ospiterà il Montecarlo oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio Del Freo nella 25ª giornata del campionato di Prima categoria. La capolista cercherà di vendicare la sconfitta dell’andata e tenterà di continuare il proprio trend positivo, fatto di quattro risultati utili consecutivi, per mantenere intatto il distacco dall’agguerrito Corsagna, a sua volta impegnato in trasferta contro la Torrelaghese. I ragazzi di mister Alberti contro i lucchesi, posizionati a metà classifica con 30 punti, dovranno mantenere alta la concentrazione e dosare le energie per dare il meglio di sé in un finale di stagione che si annuncia sempre più scoppiettante.

Match complicato per il Romagnano che, sul proprio campo, affronterà il Capezzano Pianore, formazione in corsa per un posto nei playoff. Gli amaranto, che stanno vivendo un ottimo momento di forma, non si faranno di certo intimorire dagli avversari e proveranno a centrare un successo che li proietterebbe sempre più nelle zone nobili della classifica.

Trasferta per il Serricciolo che sarà di scena al "Don Siro Butelli’ di Pistoia contro il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano con l’unico obiettivo della vittoria. "E’ una gara fondamentale – ammette il ds del Serricciolo Luca Bardini – da dentro o fuori. Nonostante i nostri avversari siano ultimi vengono da un periodo felice, fatto di due successi consecutivi contro Folgor Marlia e Pieve a Fosciana a differenza nostra. Quello che è certo che andremo là per vincere la partita, sperando che finalmente giri la ruota dalla nostra parte". Indisponibili Carli e Casciari, infortunati e influenzati allo stesso tempo. Ancora out per un paio di settimane Giannantoni. In forte dubbio anche Mosti. Rientrerà Mattia Vegnuti.

Il Mulazzo, infine, reduce dalla vittoria di Porcari, proverà ad accaparrarsi l’intera posta in palio in casa contro il Cqs (Candeglia-Quercia-Spedalino) di Pistoia. Alla squadra lunigianese il successo interno manca dal 26 gennaio contro l’altra squadra pistoiese.

