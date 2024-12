Prima categoria: il solito Costa pareggia il match con il Capannori. Un punto anche per il Serricciolo a Pistoia e per il Mulazzo in casa con la Torrelaghese. Il Montignoso evita il ko nel recupero e conserva la testa. Anche in 10 il Romagnano centra la quarta vittoria di fila

Mulazzo

Torrelaghese

MULAZZO: Bartolozzi, Santini (73’ Luccini), Giromini, Bernieri, Bellotti, Mussi, Cissè (69’ D. D’Angelo Davide), Filippi, R. D’Angelo (84’ Tavaroni), Capo, Occhipinti. All. Baudone.

TORRELAGHESE: Bertini, Zini (58’ Carmazzi), Martinelli, Bonuccelli, Santini, Grossi, Tartarini (76’ Lombardi), Barozzi, Baroni, Petrucci (68’Chelotti), Saviozzi. All. Belluomini

Arbitro: Bolognesi di Pontedera.

Marcatori: 2’ Petrucci (T), 48’ Occhipinti (M).

Note: espulso per doppia ammonizione Carmazzi (T).

GROPPOLI – È finito in parità il match tra Mulazzo e Torrelaghese. Alla rete inziale di Petrucci ha replicato a inizio ripresa il solito Occhipinti, bravissimo nello sfruttare di testa un perfetto assist di D’Angelo. Il risultato di parità rispecchia, tutto sommato, l’andamento del gioco. A una miglior organizzazione a centrocampo della Torrelaghese, ha fatto riscontro un gioco più corale e organizzato del Mulazzo, orchestrato da Riccardo D’Angelo. L’unico neo dei lunigianesi è non aver sfruttato nel finale il vantaggio dell’uomo in più per l’espulsione di Carmazzi per doppia ammonizione.