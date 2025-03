Prima Categoria. Impresa Cotignola stesa la Dozzese. Male il Bagnacavallo

L’impresa in Prima Categoria è del Cotignola di Diego Timoncini (in foto) che, nel girone F batte a domicilio 3-1 la capolista Dozzese, prima assieme al Tozzona Pedagna, ora in testa dopo l’1-1 di Funo: decisive le reti di Ferri e Loreti, in mezzo il rigore di Fiorillo a inizio ripresa che vale il 2-1 e anche il 14º gol stagionale per l’attaccante. Cotignola impegnato domani nei quarti di Coppa Emilia a Longiano contro il Roncofreddo. Brutta sconfitta casalinga (0-1 col Fontanelice), invece, per la Virtus Faenza che così ripiomba nell’incubo playout a quattro giornate dal termine del campionato.

Nel girone G, cade la capolista Bagnacavallo sconfitta 2-1 in casa del San Vittore ora secondo dopo aver raggiunto il Savarna, bloccato sul pari (1-1) casalingo dalla Pianta: malgrado il 12º gol di Jacopo Pasi, gli ospiti pareggiano in pieno recupero con Broletti Zanotti. Il Bagnacavallo mantiene comunque 4 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitori. Ma è in coda che ci sono le sorprese maggiori: il miracolo di giornata è del San Pancrazio che con Fancello (10 gol in campionato), Dell’Anno, Gioia e Mauro travolgono a domicilio 4-2 il Santa Sofia, quarto e questo malgrado la 24ª rete del capocannoniere Campacci. Questo e la sconfitta casalinga del Marina (0-1 col Meldola) portano alla retrocessione aritmetica degli adriatici. Colpo anche del Savio che vince 3-0 a Fusignano e inguaia il Real.

u.b.