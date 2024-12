Prima categoria: in campo soltanto loro due. Amici di Stefano e Codifiume. Due sconfitte sotto la pioggia

In Prima Categoria la maggiorparte delle partite sono state rinviate, le uniche eccezioni riguardano la trasferta dell’Amici di Stefano a Vado, contro lo Sporting, perché si giocava sul sintetico, e la trasferta del Santa Maria Codifiume a Ravarino. Lo Sporting si è imposto 3-0 e ha raggiunto in testa alla classifica il Gallo, che ovviamente ha una partita in meno. I galletti dovevano giocare lo scontro al vertice con La Dozza, sfida rinviata a data da destinarsi, come tutte quelle che sono state rinviate. "Dopo pochi minuti eravamo già sotto di due gol – ricorda Federico Casotti, allenatore della squadra di Ambrogio – Si è giocato in condizioni atmosferiche pessime, con freddo, pioggia a secchiate e molto vento. Nel primo tempo avevamo il vento a sfavore ed era un’impresa costruire occasioni da gol; nella ripresa, con il vento a favore, meritavamo almeno il gol della bandiera, invece abbiamo subìto il terzo, direttamente su punizione". Amici di Stefano è nella fascia play out, dove è fuori, ma solo per differenza reti, il Santa Maria Codifiume. Gli argentani hanno perso 3-1 a Ravarino, e dire che la formazione modenese era in serie negativa da diverse giornate. "E’ stata una partita dai due volti: positiva nella prima frazione, pessima nella ripresa – analizza la gara Giorgio Campagnoni, l’allenatore – Il campo era pesante, ma si poteva giocare. Siamo partiti bene, soprattutto nella prima mezz’ora. Siamo andati in vantaggio sfruttando uno svarione difensivo, poi il Ravarino è riuscito a ribaltare il risultato e a consolidare il vantaggio nella ripresa. Siamo stati al di sotto delle nostre potenzialità; nel secondo tempo non siamo riusciti a rimontare, ma su quel campo era difficile giocare a calcio: dopo 45’ era diventato pesantissimo. Purtroppo è la terza sconfitta di fila, urge cambiare. Ricorrere al mercato? Dal Sant’Antonio è arrivato Giarratano, una seconda punta, che dovrebbe darci una mano a salvarci".

f.v.