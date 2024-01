Prima Categoria Inizia la lunga corsa verso il traguardo salvezza per i rossoblù. Il Mulazzo preme sull’acceleratore. Strata: "La squadra è in crescita»

Stefano Strata ricomincia dalla partita-recupero, ultima del 2023 vinta di fronte ai propri sostenitori contro il Pescia, dai quattro gol rifilati ai rossoneri pistoiesi e dal nuovo assetto tattico, dai propositi mai nascosti di tirarsi fuori dalle zone paludose dei playout. Il Mulazzo dopo gli innesti dei prospetti Bortolasi, Capo, Davide e Riccardo D’Angelo e il recupero di Filippi, colpi-mercato messi a segno in quello che una volta veniva definito di riparazione, non ha tempo da perdere se vuole mettere insieme punti per scollarsi definitivamente da una situazione che va assolutamente rimossa.

Infatti, dopo la trasferta di domani sul “Don Siro Butelli“ contro l’Unione Tempio Chiazzano, i lunigianesi viaggeranno alla volta di Capezzano, poi lo scontro interno contro l’attuale capoclasse Marginone, a seguire c’è la partita all’Henderson di a Lucca contro l’Atletico.

La lunga corsa verso la salvezza deve cominciare subito. Mister Strata ha chiesto alla comitiva di premere sull’acceleratore e di non togliere più “il piede“ fino al 5 maggio. Il tecnico di Podenzana è sembrato molto convinto del fatto suo, ma soprattutto convinto di aver trovato, con gli ultimi arrivati in rossoblù, un assetto tattico ideale per sfruttare al meglio le potenzialità dei singoli.

A chi gli domanda che Mulazzo si aspetta di ritrovare, Strata risponde: "Lo stesso vista all’opera contro il Pescia: bello e convinto. Dopo due settimane di lavoro con pochissime interruzioni ho capito di avere a disposzione, oltre che a una squadra forte e in forte crescita tonica, un gruppo animato dallo spirito giusto. L’Unione Tempio Chiazzano è una squadra che meglio si esprime in casa. Serve una gara di alto livello con tanta attenzione e convinzione".

Ebal.