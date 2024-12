Prima categoria - Insegue il Bagnacavallo. Il Savarna non vuole mollare la vetta

Ultima giornata dell’anno in Prima Categoria, recuperi a parte che si disputeranno mercoledì prossimo in serata. Nel girone G la capolista Savarna fa visita al Vecchiazzano in uno scontro di alta classifica: i padroni di casa, infatti, sono quarti col San Vittore ma devono recuperare la sfida di Marina, ultima in classifica e decisamente staccata. In lizza per il primato anche il Bagnacavallo che nell’anticipo di oggi (ore 15) affronta tra le mura amiche proprio il Marina, al momento attuale staccatissima dalla zona salvezza. Anche il Real Fusignano – che deve recuperare la sfida casalinga con lo Sporting Predappio – gioca per le prime posizione e sarà ospite del Carpena, penultimo. Nel girone F, impegni difficili per le due ravennati: la Virtus Faenza, in piena bagarre salvezza, fa visita al Pontevecchio, al contrario in caccia del playoff. Il Cotignola, invece, ospita il Fly Sant’Antonio, guidato dal bomber del girone Cottone, già in gol 9 volte, contro gli 8 di Fiorillo, punta principe dei gialloblù ravennati. Prima Categoria (15ª giornata, ore 14,30). Girone G: Bagnacavallo-Marina (ore 15). Domani: Carpena-Real Fusignano, Fosso Ghiaia-Modigliana (ore 15,30), Meldola-Only Sport Alfonsine, Pianta-Santa Sofia, Savio-San Vittore, Sporting Predappio-San Pancrazio, Vecchiazzano-Savarna. Classifica: Savarna 26; Bagnacavallo 23; R. Fusignano 20; S. Vittore, Vecchiazzano 19; Savio 18; F. Ghiaia, Modigliana 17; Pianta, Sp. Predappio, Meldola 16; Only Sport, S. Sofia, S. Pancrazio 15; Carpena 13; Marina 7. Girone F: Fontanelice-Dozzese (ore 15). Domani: Basca-Reno Molinella, Cotignola-Fly, Castel del Rio-P. Bubano, Libertas C. S. Pietro-Funo, Murri-Savena, Pontevecchio-Virtus Faenza, Tozzona Pedagna-Fossolo. Classifica: T. Pedagna 25; Dozzese 24; Basca 22; Pontevecchio, Fly 21; R. Molinella 20; Fontanelice, Cotignola 18; C. del Rio, Libertas 16; P. Bubano 15; Funo 13; Murri 11; Savena, V. Faenza 10; Fossolo 7.

u.b.