Prima categoria. La firma di Procaccini per Pantano. Mister Pentucci: "Grinta giusta»

Nella terza giornata del campionato di Prima categoria c’è stata solo una vittoria esterna, quella rotonda (0-5) del Pantano calcio a Muraglia. La classifica intanto è già fluida e sta rispecchiando i pronostici di questa estate. Al comando c’è l’Avis Montecalvo, a meno 1 il Pantano e via via tutte le altre fino ad arrivare in fondo con il Muraglia a quota zero. Nell’ultimo fine settimana hanno centrato la prima vittoria stagionale: la Maior, l’Osteria Nuova e l’Audax Piobbico.

La tripletta di Andrea Procaccini. Dei cinque gol rifilati dal Pantano al Muraglia, tre portano la firma del bomber: "Abbiamo disputato un’ottima partita – commenta il mister del Pantano Andrea Pentucci – avendo fin da subito un approccio deciso, positivo e ‘cattivo’ agonisticamente parlando ed indirizzando la partita dove volevamo noi. Un risultato che ci soddisfa ma che deve essere semplicemente benzina per lavorare ancora più forte in settimana, anche perché sabato dovremo affrontare la Mercatellese, squadra forte, giovane e di categoria con individualità importanti e ben quadrata. Cercheremo di fare il massimo per prenderci dei punti anche in casa".

Audax vincente. Il punto sull’Audax Piobbico, domenica vincente per 3 a 0 contro il Csi Delfino, è del suo mister Giovanni Cipolla: "Diciamo che il calendario non ci è stato favorevole, le prime due giornate abbiamo incontrato le due squadre che sicuramente arriveranno nelle prime posizioni. Anche se con la Real Metauro il pareggio è stato giusto, con il Montecalvo abbiamo perso una partita a dir poco clamorosa, però il calcio è anche questo, vince chi la butta dentro. Domenica invece affrontavamo il Delfino, una buona squadra organizzata. I miei ragazzi hanno approcciato la gara in modo esemplare, venivamo da due partite giocate benissimo, magari ci poteva stare un calo di tensione, invece sono stati bravi. Sabato ci aspetta un’altra partita tosta (in trasferta sul campo del Real Altofoglia), ma ormai sappiamo che questo è un campionato dove non c’è gara semplice. Per quanto riguarda i nostri obiettivi è quello di salvarci prima possibile, poi vediamo a cosa puntare".

Autorevolezza, senso di posizione, sempre presente nelle azioni di gioco importanti. Una volta tanto parliamo anche degli arbitri, nello specifico di Mattia Biagini della sezione di Pesaro che sabato ha diretto Apecchio-Falco Acqualagna. Per lui un bel 9 in pagella.

La squadra della settimana. 1)Fabbri (V.Apecchio), 2)Nicolini (A.Mondolfo), 3)Cencioni (Peglio), 4)Brunelli (Falco Acqualagna), 5) Canapini (San Costanzo), 6)Bricca (Mercatellese), 7)Saltarelli (Avis Montecalvo), 8)Elezaj (Osteria Nuova), 9)Cinotti (Maior), 10) Bernacchia (A.Piobbico), 11)Procaccini (Pantano). All. Pentucci (Pantano). Arbitro Biagini (V.Apecchio –Falco Acqualagna).

Amedeo Pisciolini