Prima categoria. La leader Settempeda a un passo dal titolo

Sono dodici le vittorie consecutive che hanno spinto la Settempeda in vetta alla classifica del campionato di Prima categoria con 8 punti di vantaggio sulla seconda a 5 giornate dalla fine della stagione. Dopo la sosta pasquale i biancorossi ripartiranno proprio dallo scontro diretto, in trasferta, contro la rivale Vigor Montecosaro. Un match che potrà dire molto sulla storia di questo campionato. E, se la Settempeda sta volando in testa al gruppo, il merito - oltre che della società, capace di allestire un organico di prim’ordine per la categoria - è pure dell’allenatore Lorenzo Ciattaglia, il quale ha preso in mano la squadra lo scorso dicembre. Il tecnico cingolano, classe 1976, ha allenato in precedenza Cingolana, Sassoferrato Genga, Barbara, Castelplanio, Osimana e Matelica. Sulla panchina di San Severino si tratta di un ritorno, dato che Ciattaglia aveva guidato i biancorossi nel 2005-2006 in Promozione. Il Club lo ha scelto dopo le due sconfitte subite dalla Settempeda a novembre e dicembre contro la Vigor Montecosaro (prima in Coppa, poi in campionato) sostituendo il tolentinate Ferranti. "Abbiamo fatto 12 vittorie di fila, è vero – dice Ciattaglia – ma la strada a mio avviso è ancora lunga. Quando sono arrivato i problemi erano molti, assolutamente non per colpe del mio predecessore. Ma, come ho sempre detto ai giocatori, i responsabili di quella situazione erano loro stessi. Abbiamo fatto un grosso lavoro tattico, lavorando sugli equilibri e sulla qualità delle giocate, anche se l’impegno più grande è stato quello sulla mentalità e sull’imprescindibile rispetto delle regole e dei ruoli". Insomma, una Settempeda che in vista del centenario (1925-2025) punta a salire di categoria e che, al momento, vanta la miglior difesa del girone (15 reti subite in 25 partite) e il maggior numero di vittorie conquistate (18, a fronte di 4 pareggi e 3 sconfitte).

m. g.