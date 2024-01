Prima categoria. La Settempeda vince all’ultimo assalto. Montecassiano, Pollenza e Caldarola corsare

Rinviata a domani sera la gara di Prima categoria di Esanatoglia per la scomparsa di Osvaldo Biagioli, padre del dirigente Samuele. La partita contro la Vigor Montecosaro si giocherà alle 21 di domani. La Settempeda, in 10 per l’epulsione a inizio ripresa di Castellano, conquista i 3 punti segnando all’ultimo assalto nel match contro la Passatempese. Il Montemilone Pollenza si assicura una preziosa vittoria in chiave salvezza vincendo in trasferta contro il quotato Portorecanati.

Questi i risultati e i marcatori della prima giornata di ritorno: Camerino-Caldarola 0-1 (49’ Castelli); Elite Tolentino-Folgore Castelraimondo 3-1 (9’ Rossini, 22’ Salvatelli, 22’ st Dashi, 35’ st Mazzetti); Montecosaro-Montecassiano (50’ st rig. Chiaraberta); Portorecanati-Montemilone Pollenza 1-2: (17’ Bartolini, 23’ st Ferro, 34’ st Gianfelici) San Claudio-Pinturetta 2-1 (4’ Pierantoni, 42’ Ibi, 38’ st Sbaffone); Settempeda-Passatempese 3-2 (43’ Ferri, 12’ st rig. Mulinari, 14’ st Quadrini, 42’ st Mossotti, 46’ st Gianfelici); Urbis Salvia-Cingolana San Francesco 1-1 (40’ rig. Della Penna, 46’ st Romaldi).

Classifica: Vigor Montecosaro*, Settempeda 31; San Claudio, Montecassiano 29; Portorecanati 26; Folgore Castelraimondo, Elite Tolentino 22; Caldarola 21; Passatempese, Montecosaro 20; Camerino 17; Urbis Salvia 16; Cingolana San Francesco, Montemilone Pollenza 15; Pinturetta 13; Esanatoglia* 12.

* una gara in meno