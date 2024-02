PRIMA CATEGORIA. L’Argentario di scena a San Vincenzo per trovare tre punti vitali in chiave salvezza

Ventesimo turno in Prima categoria con l’Argentario che potrebbe dare un altro colpo di reni alla propria classifica. Dopo essere uscito dalla zona playout, il team di Porto Santo Stefano allenato da Riccardo Berni oggi sarà a San Vincenzo contro la penultima in classifica. Vincere vorrebbe dire mettere insieme un successo vitale in ottica salvezza. Nei piani alti della classifica invece la capolista Massa Valpiana oggi ospita il San Miniato, ottava forza del girone che ha 22 punti in meno dei massetani ma che resta sempre una squadra arcigna. Il Pianella, secondo a meno 13 dal Massa Valpiana, oggi sarà invece di scena a Fonteblanda. La squadra di Miraldo Sabatini non può permettersi altri passi falsi, sennò rischierebbe di tornare in zona playout, e i neroverdi devono trovare continuità già dalla gara di oggi. Il Monterotondo invece, tredicesimo, sarà a San Gimignano, su un campo difficile, dove uscire con un punto sarebbe già un grande traguardo: ultimamente i rossoverdi sono però un po’ appannati. Il fanalino di coda Manciano invece ospita il Pomarance per l’ennesimo incontro da ultima spiaggia. I ragazzi di Maggio sono chiamati ad una prestazione sopra l’ordinario per tentare il tutto per tutto in ottica salvezza. Il programma della ventesima giornata di campionato: Fonteblanda-Pianella, Manciano-Pomarance, Massa Valpiana-San Miniato, San Gimignano-Monterotondo, San Vincenzo-Argentario.