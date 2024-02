Prima categoria. Le due battistrada impegnate in trasferta In Prima categoria, la Settempeda e la Vigor Montecosaro sono in trasferta. Il Montecassiano sfida l'Elite Tolentino. Il San Claudio affronta il Montemilone Pollenza. Esanatoglia e Pinturetta Falcor si sfidano per la salvezza. Altri incontri sono Urbis Salvia vs Castelraimondo e Montecosaro vs Passatempese.