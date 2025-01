Prima categoria. Liberali, nuova avventura. Lascia il Marina e approda all’Us Orbetello

Terzo cambio di maglia da inizio stagione per Andrea Liberali nel giro di pochi mesi. Il 2025 inizia con un nuovo colpo di mercato per l’Us Orbetello che come da comunicato ufficiale della società, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista dall’Us Marina, Andrea Liberali, che proprio lo scorso anno ha vinto coppa e campionato di Seconda categoria con la maglia dello Scarlino. Un ulteriore rinforzo quindi per la squadra lagunare che dopo le ultime giornate ha preso il largo in Prima categoria vincendo prima con Lornano Badesse e poi con il Venturina distanziando di fatto le due principali antagoniste per la vittoria finale.

Centrocampista di qualità, classe 1988, Liberali dopo l’esperienza a Scarlino dello scorso anno con la doppietta era rimasto senza squadra. A novembre da svincolato si era poi accasato al Marina in Seconda categoria, ma adesso sale nuovamente di categoria per sposare il progetto dei lagunari. Un progetto ambizioso visto come l’Orbetello nonostante sia primo in classifica nel girone C di Prima categoria stia continuando a rinforzare la rosa. Con l’arrivo di Liberali ora mister Federici ha un nuovo metronomo di centrocampo per fare un ulteriore salto di qualità.

Per Liberali una nuova avventura dopo la breve parentesi al Marina di questi mesi autunnali. Già da domani potrà essere in campo.