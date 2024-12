Prima categoria. Lo Scarlino se la vedrà con il leader Badesse. L’Orbetello per uscire dalla crisi di risultati è chiamato a vincere il derby con il Sant’Andrea

Il dodicesimo turno di Prima categoria offre due derby maremmani e anche il durissimo match casalingo dello Scarlino. La formazione di Cavaglioni, reduce dall’eliminazione di coppa di mercoledì, oggi ospita la capolista Lornano Badesse. Turno delicatissimo per i giallorossi, di poco fuori dalla zona playout, ma ancora invischiati in una situazione di classifica non semplice. I senesi proveranno a strappare l’intera posta in palio a Vento e soci. L’Orbetello, che ha perso leadership e posizioni di classifica, oggi ha l’occasione per rimettersi in carreggiata, sperando in un regalino dallo Scarlino. Il programma: Argentario-Monterotondo, Orbetello-Sant’Andrea, San Gimignano-Fonteblanda, Scarlino-Lornano Badesse.