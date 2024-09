Prima categoria. L’Orbetello a punteggio pieno oggi a San Gimignano. Il Fonteblanda prova a rialzarsi con il Pomarance

Terzo turno di campionato in Prima categoria con la capolista Orbetello di Daniele Federici (nella foto) a punteggio pieno dopo due turni, che oggi sarà a San Gimignano, in terra senese per un incontro non scontato. I lagunari hanno fatto un mercato importante e sono partiti forte sia in coppa che in campionato e vogliono continuare a tenere il piede premuto sull’acceleratore. Il Fonteblanda, dopo lo scivolone di domenica contro la Casolese, oggi ospita il Pomarance. Derby della provincia di Grosseto tra Monterotondo e Sant’Andrea, formazioni che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Trasferta a Radicondoli per lo Scarlino. Il programma: Argentario-Pianella, Fonteblanda-Pomarance, Monterotondo-Sant’Andrea, Radicondoli-Scarlino, San Gimignano-Orbetello.