Prima categOria. L’Orbetello al "Vezzosi» attende lo Scarlino

Quattordicesimo turno di campionato in Prima categoria con l’Orbetello che si è ripreso la vetta del girone e che oggi attende uno Scarlino voglioso di tenersi lontano dalla zona playout. Derby maremmano, anche se le due squadre sono molto distanti, che vede opposte comunque due formazioni con buone qualità. I lagunari hanno tesserato la scorsa settimana l’attaccante Laghigna che ha ripagato subito con tre reti rifilate all’ex capolista. Scarlino che dovrà quindi tirare fuori il meglio di se per contrastare il team di Federici che una volta tornato primo vuole rimanere in vetta. In ottica salvezza, il Fonteblanda è scivolato domenica scorsa all’ultimo posto in classifica (vista la concomitante vittoria del Sant’Andrea) ed oggi i neroverdi se la vedranno col Monterotondo: altro derby della provincia. I padroni di casa hanno solo 6 punti in 13 incontri e devono iniziare a muovere la classifica. Gli ospiti hanno invece ambizioni di playoff. Il programma: Argentario-Pomarance, Fonteblanda-Monterotondo, Orbetello-Scarlino, San Gimignano-Sant’Andrea.