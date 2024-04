Prima categoria. Manciano, Monterotondo e Argentario: oggi i punti valgono doppio

Da una parte chi punta ad un posto playoff, dall’altra chi punta alla salvezza. Il derby maremmano del girone E di Prima categoria pone destini diversi sul piatto.

A Manciano, i padroni di casa di mister Gabriele Maggio, 20 punti in classifica (al pari però del fanalino di coda San Vincenzo), oggi ospitano il Fonteblanda, ambizioso team che vuole un posto nei playoff. I mancianesi sono chiamati ad una prova di forza, facendo valere il fattore campo per venire fuori da una situazione di classifica deficitaria. Il Manciano infatti ha vinto solamente tre gare sulle 27 disputate. Fonteblanda che invece è quinto con 43 punti e può ambire ad una poltrona nei playoff, ma oggi non dovrà fallire. Punti preziosi in palio quindi.

Il Massa Valpiana, già promosso, ospita il San Gimignano, formazione che insidia proprio il Fonteblanda, mentre il Monterotondo, scivolato in zona playout, oggi sarà a Pomarance per una gara da dentro o fuori. Difficile match casalingo per l’Argentario, in corsa per la salvezza, contro il Pianella, terzo in classifica. La formazione di Berni è poco fuori dalla zona playout e non può concedersi passi falsi, visto che dietro tutte giocheranno per provare ad ottenere la salvezza.

Il programma: Argentario-Pianella, Manciano-Fonteblanda, Massa Valpiana-San Gimignano, Pomarance-Monterotondo.